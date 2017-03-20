Deutsche Bank продаватиме свої акції зі знижкою

Розміщення відбудеться з 21 березня по 4 квітня в Німеччині, Великій Британії та США. Цінні папери банк продаватиме зі знижкою в 35% від вартості акцій станом на кінець минулого тижня, себто, за ціною 11 євро 65 центів.

“Підвищення капіталу в такий спосіб, звісно, не найприємніша річ, але іншого виходу немає. Deutsche Bankу необхідно залучити кошти, щоб вирішити наявні проблеми. Їм конче треба залагодити ситуацію, що вони і роблять. Deutsche Bank – дуже велика структура, підвищити достатність базового капіталу для нього дуже важливо. Тому я вітаю те, що вони планують зробити,” – вважає банківський експерт Роберт Галвер.

Банк хоче збільшити коефіцієнт достатності базового капіталу до 14%. В останні роки німецька фінустанова зазнала значних збитків, зокрема через те, що змушена була виплатив 8 мільярдів доларів регуляторам США та Великої Британії за маніпуляції з іпотечними паперами напередодні кризи 2008 року.

Експерти вважають – час для продажу – ідеальний. Адже інвестори – в очікуванні збільшення відсоткових ставок, що зумовить ріст акцій на ринку.