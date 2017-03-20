Велика Британія розпочне процедуру виходу країни з ЄС 29 березня

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на представника прем‘єр-міністра Терезу Мей. Саме цього дня британський уряд активує статтю 50 Лісабонської угоди, яка дасть старт початку перемовин із Брюсселем і процесу майбутнього розлучення королівства з Європейським Союзом.

Тереза Мей отримала можливість призначити цю дату після того, як обидві палати британського парламенту дали “зелене світло” — схвалили біль про Брекзит. Згодом його підписала королева, що надало законопроекту силу закону.