Стівен Хокінг розповів про плани полетіти в космос

Знаменитий британський фізик-теоретик Стівен Хокінг планує полетіти в космос в рамках програми компанії Virgin Galactic. Про це він сам розповів в інтерв'ю відомої ранкової програми Good Morning Britain.

За його словами, політ в космос зробить його щасливим.

"Я думав, що ніхто не захоче брати мене, але Річард Бренсон (глава Virgin Galactic) запропонував мені місце в Virgin Galactic, і я моментально погодився", - заявив він.

Відзначимо, що вчений є автором книги "Коротка історія часу", яка розійшлася величезними тиражами. Він паралізований, але все одно займається наукою, виступає з доповідями. Він спілкується з людьми за допомогою комп'ютерного синтезатора мови.