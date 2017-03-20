У Гані на групу школярів упало дерево: 20 дітей загинули

Щонайменше 20 людей загинули в Гані, де групу старшокласників під час купання в озері накрило вирване з землі бурею дерево. Трагедія сталася на заході країни, передає Франс Прес.

Група школярів приїхала на екскурсію на водоспад Кінтампо - один з найбільших в країні. Прийшовши в захват від побаченого, школярі вирішили скупатися в бурю. У цей момент їх і накрило велетенське дерево. Частина дітей загинули в результаті удару потужним стовбуром, інші потонули, застрягши між гілок. Ще 11 старшокласників були госпіталізовані.