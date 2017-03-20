В Естонію прибувають французькі військовослужбовці батальйону НАТО

Про це повідомив головний штаб естонських сил оборони.

Раніше в країну вже прилетіли британські солдати з того ж підрозділу. Всього ж до кінця квітня в Естонію повинні прибути тисяча двісті солдатів НАТО - з Британії, Франції та Данії. Все це - результат саміту НАТО у Варшаві в минулому році. Тоді на прохання Латвії, Литви, Естонії та Польщі було прийнято рішення розмістити на їх території багатонаціональні війська Альянсу задля забезпечення безпеки.