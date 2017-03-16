Марін Ле Пен переконана, що лідирує в рейтингу кандидатів на пост президента Франції

Кандидат в президенти Франції Франсуа Фійон здаватися не збирається. Незважаючи на офіційні звинувачення, він не вніс коригування в свій графік. Його суперниця Марін Ле Пен, тим часом, заявляє, що вже відчуває запах перемоги.

"Що не вбиває, то робить нас сильнішими". Франсуа Фійон здаватися не збирається. На передвиборчому мітингу він багато жартує, дякує своїм виборцям за підтримку і закликає не здаватися під натиском нападок.

"Я патріот, який працює щосили. Я як ті лякані горобці, які навчаються жити на своєму досвіді. Я робив помилки, а у кого їх не було? Крім того, зовсім необов'язково, що ті, хто не помиляється взагалі - самі справедливі і правильні. Президентом неможливо стати без переслідувань, нападів і атак з боку опонентів. Де Голль, Помпіду, Жискар, Міттеран, Ширак, Саркозі - всі вони були цілями для критики. Але я вам кажу - те, що не вбиває вас, робить вас сильнішим", - говорить Фійон.

Фійон не став вносити коригування в свою передвиборну програму. У залі його зустрічали сотні прихильників. За межами - противники, які закликали його зняти свою кандидатуру. Але не тут-то було. Від виправдань він переходить до нападу. І звинувачує свого, мабуть, головного суперника - Макрона - за порожній флірт з виборцями за відсутності якісної програми.

"Я не винен. Я не прийду третім. А вийду в другий тур. Головна мета переслідування - зробити так, щоб у правоцентристів не виявилося кандидата і щоб всі дебати звелися до суперечки між лівими і пані Ле Пен. Я ж вирішив чинити опір. І додам, що Макрон намагається спокусити всіх. У його програмі немає ніяких структурних реформ ", - стверджує Фійон.

Б'є по хворому. За слабку програму і довгу підготовку до її публікації над Макроном жартують вже давно. Але жарти - жартами. Тепер не до них. Макрон став фігурантом справи - і так само по звинуваченню в казнокрадстві. І вже навряд чи він зможе першим кинути камінь в своїх опонентів.

Раніше ж колишній міністр економіки стрімко набирав бали на проблемах Ле Пен і Фійона. Він закликав до справедливого розслідування, мовляв, ну, і нехай, що кандидати - перед судом усі рівні.

Тепер прокуратура вивчає його "Похмілля у Вегасі". Або поїздку в "місто гріхів" на Міжнародну виставку електроніки. У статусі міністра економіки. Преса стверджує, що виїзд Макрона коштував бюджету 400 тисяч євро. Виходить, що за однеу тільки відрядження він прокатав половину того, що Пенелопа Фійон незаконно заробила за 10 років.

Рейтинги ось уже кілька тижнів віддають перемогу Марін Ле Пен. Скандали, інтриги, розслідування, від яких так втомилися французи, картину не змінюють. Друге місце у Макрона, третє займає Фійон.

Попереду телевізійні дебати. Кандидати запасаються списком слабких місць своїх суперників. І списки ці - значні. У цих виборах - Ахіллесова п'ята є у кожного.