Нідерланди проголосували розумом, а не серцем

Вона здобуває 32 мандати. Це на 9 менше, ніж у попередньому складі парламенту. Втім лідер партії і чинний прем‘єр-міністр Марк Рютте задоволений результатом.

“Це також ніч, коли Нідерланди після “Брекзиту”, після американських виборів сказали “стоп” неправильному популізму”, – заявив Рютте.

Головний конкурент Марка Рютте – лідер голландських ультраправих Герт Вілдерс – визнав перемогу партії прем‘єра, однак налаштований на подальшу боротьбу. Його Партія свободи здобуває 19 місць.

“Я хотів би бути на його місці, бути переможцем виборів, але, водночас, народники втратили приблизно 10 мандатів, а ми збільшили присутність у парламенті на 4, можливо 5 депутатів. Тож я налаштований на боротьбу, ми належимо до переможців цих виборів”, – заявив Герт Вілдерс.

По 19 мандатів можуть одержати ще дві партії – “Християнсько-демократичний заклик” Сібранда Бюми та “Демократи-66” Александра Пехтольда.

А партія “Зелені ліві” під орудою молодого політика Ессе Клавера показала найкращий результат у своїй історії – 15 місць. Це на 11 більше, ніж у попередньому складі парламенту.

Одна з найбільших голландських партій – Партія праці, що входить до чинної коаліції, втрачає рекордну кількість мандатів. До цих виборів вона мала 38 депутатів. Екзит-поли дають їй 9 місць у новому парламенті.

Для того, аби сформувати коаліційний уряд, знадобиться 4 партії. Парламент складається із 150 депутатів, тож коаліція має налічувати щонайменше 76 депутатів.

Раніше провідні партії виключили можливість формування коаліції із Партією свободи, яка обіцяла вивести Нідерланди з ЄС, закрити в країні всі мечеті і заборонити продаж Корану.

Явка виборців була надзвичайно високою. На дільниці прийшов 81% виборців. Це – найвищий показник за минулі три десятиліття. 5 років тому явка становила 75%.

Організатори обладнали виборчі дільниці на вокзалах, що дозволило багатьом проголосувати дорогою на роботу і з роботи.