США: суд знову заблокував антиімміграційний указ президента Трампа
Генпрокурор штату виступив на боці позивачів, що вимагали блокувати дію указу.
Нову заборону на набуття чинності антиімміграційного указу президента Трампа запровадив федеральний суддя штату Гаваї Деррек Уотсон. Указ передбачає 90-денну заборону на в‘їзд до США для громадян Судану, Сирії, Ірану, Лівії, Сомалі та Ємену.
Генпрокурор штату виступив на боці позивачів, що вимагали блокувати дію указу.
“Гаваї позиваються у цій справі, бо вона справді вражає нас у саме серце. Цей указ повертає нас на півстоліття назад, у часи, коли панувала дискримінація за походженням чи релігією. Тому ми змушені виступити проти цього”, – заявив генпрокурор Дуґлас Чін.
У свій час Дональд Трамп, виступаючи на мітингу у Теннессі, назвав судову ухвалу “безпрецедентним перевищенням повноважень судової влади”.
“Це судове рішення робить нас слабкими, хоча ми вже не є такими. Повірте. Лише погляньте на наші кордони. Ми боротимемося проти цього жахливого рішення, ми доведемо цю справу настільки далеко, наскільки буде потрібно, в тому числі і до Верховного суду”, – заявив Трамп.
У позові, поданому громадськими активістами, стверджується, що указ президента США шкодить Гаваям, які залежать від туризму, а також загрожує етнічній різноманітності штату.