США: суд знову заблокував антиімміграційний указ президента Трампа

Нову заборону на набуття чинності антиімміграційного указу президента Трампа запровадив федеральний суддя штату Гаваї Деррек Уотсон. Указ передбачає 90-денну заборону на в‘їзд до США для громадян Судану, Сирії, Ірану, Лівії, Сомалі та Ємену.

Генпрокурор штату виступив на боці позивачів, що вимагали блокувати дію указу.

“Гаваї позиваються у цій справі, бо вона справді вражає нас у саме серце. Цей указ повертає нас на півстоліття назад, у часи, коли панувала дискримінація за походженням чи релігією. Тому ми змушені виступити проти цього”, – заявив генпрокурор Дуґлас Чін.

У свій час ​Дональд Трамп, виступаючи на мітингу у Теннессі, назвав судову ухвалу “безпрецедентним перевищенням повноважень судової влади”.

“Це судове рішення робить нас слабкими, хоча ми вже не є такими. Повірте. Лише погляньте на наші кордони. Ми боротимемося проти цього жахливого рішення, ми доведемо цю справу настільки далеко, наскільки буде потрібно, в тому числі і до Верховного суду”, – заявив Трамп.

У позові, поданому громадськими активістами, стверджується, що указ президента США шкодить Гаваям, які залежать від туризму, а також загрожує етнічній різноманітності штату.