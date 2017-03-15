Туреччина розриває міграційну угоду з Євросоюзом

У Туреччині більше немає причин дотримуватися міграційної угоди з Євросоюзом, вважає республіканський міністр у справах ЄС Омер Челік.

Спільний план по боротьбі з міграційною кризою був узгоджений в березні 2016 року. Згідно з документом, Європа повертає до Туреччини всіх нелегалів, які прибули до Греції з турецької території. Як відповідь, розглядалася можливість скасування візового режиму для турецьких громадян.

За словами Омера Челіка, Туреччина виконала свою частину угоди, проте члени Євросоюзу своїх слів не дотримали. В даний час очевидно, що європейські країни не можуть зайняти об'єктивну позицію щодо візової лібералізації для турецьких громадян, тому настав час переглянути міграційну угоду, пояснив міністр.

Раніше про можливість анулювання угоди з ЄС щодо мігрантів вже заявляв міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє РІА Новини.