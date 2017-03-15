Китай не зацікавлений у торговельних війнах зі США

Про це заявив очільник китайського уряду після завершення сесії національного народного конгресу – парламенту країни.

У ній взяли участь близько 3 тисяч делегатів, які вирішували ключові питання у політиці, економіці та соціальній сфері.

На тлі підготовки до першої зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіня, яка планується наступного місяця у Флориді, Пекін застеріг Вашингтон щодо визнання незалежності Тайваню.

“Президент Трамп та очільники нової адміністрації США чітко заявили, що Сполучені Штати будуть й надалі підтримувати політику “одного Китаю”. Вона є політичною основою відносин між Китаєм та США, які залишаються непохитними, попри зміни обставин. Якщо цей фундамент буде збережено, ми вважаємо, що відносини між нашими країнами мають світлі перспективи , – заявив китайський прем‘єр Лі Кецян.