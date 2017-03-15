Франція: Кандидати у президенти задіяні у корупційних схемах

Кандидат у президенти Франсуа Фійон.

Кандидат у президенти Франції Франсуа Фійон відмовився залишити перегони, попри розпочате проти нього розслідування щодо розкрадання державних коштів. Висуванець від опозиційної правоцентристської партії “Республіканці” заперечує свою провину. Фійона звинувачують у створенні фіктивного робочого місця для своєї дружини. Пенелопа Фійон отримала з бюджету сотні тисяч євро за номінальне перебування на посаді помічника свого чоловіка-депутата.

Проблеми із законом має й кандидатка у президенти від ультраправих Марін Ле Пен. Нині фіскальні служби перевіряють факт свідомого заниження вартості її долі у двох об‘єктах нерухомості, якими Ле Пен володіє спільно зі своїм батьком.

Також прокурори перевіряють порушення тендерного законодавства під час організації заходу в американському Лас-Вегасі, головував на якому ще один кандидат у президенти Емманюель Макрон.