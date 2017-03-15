Американці дізнались скільки податків сплатив Трамп

38 млн доларів податків заплатив Дональд Трамп у 2005 р., коли очолював свою компанію Trump Organization. При цьому тогорічний дохід Трампа склав 150 млн доларів. Такі дані навів Білий Дім після того, як ведуча телекомпанії MSNBC Рейчел Меддоу на своїй сторінці у Twitter повідомила, що володіє даними про податкові відрахування Трампа.

Хоча розкриття податкових декларацій є кримінальним злочином, Меддоу заявила, що робить це в інтересах суспільства. Самі ж документи, начебто, надійшли на пошту незалежного журналіста Девіда Кей Джонстона від анонімного джерела. Цифри свідчать, що Трамп заплатив податки за ставкою меншою, ніж середня для заможних громадян.

Під час виборчої кампанії Трамп всупереч традиції відмовився оприлюднити свої податкові декларації, допоки Гілларі Клінтон не розкриє інформацію, що містилася у її видалених електронних листах.