У Нідерландах сьогодні обирають парламент

Головна інтрига – чи зможе ультраправа Партія свободи Ґерта Вільдерса здобути достатню кількість голосів, аби сформувати уряд. Під час кампанії Вільдерс активно експлуатував теми ісламізації Європи, міграційної кризи та терористичної загрози. На теледебатах він неодноразово обіцяв вивести Нідерланди з Євросоюзу, закрити усі мечеті і заборонити Коран.

“Знаєте, минулого року відбулись усі ці напади у Німеччині та Європі. Якщо ми не захистимо себе від цього, якщо ми боїмося поглянути на те, чим є іслам, і не лише джихад, а іслам загалом. Якщо ми не будемо пильними, іслам зробить так, що ми більше не існуватимемо як Нідерланди, як вільний західний світ. Ми не повинні ніколи цього дозволити”, – заявив Вільдерс.

Головний опонент Вільдерса – чинний прем‘єр-міністр Марк Рютте. За результатами голосування, він сподівається очолити уряд втретє. Рютте закликає виборців дати відсіч популістам: “Жодного “Некзиту” не буде. Я хочу, щоб ця країна процвітала, жила у безпеці та стабільності. Це означає, що там потрібно бути членами міжнародних організацій, таких як НАТО, Євросоюз, бо це забезпечує багато робочих місць тут завдяки торгівлі. 1,5 млн робочих місць прямо пов‘язані із європейським внутрішнім ринком”.

Згідно з опитуваннями, до парламенту можуть потрапити до 15 партій. Найвірогіднішою є коаліція право-центристських сил на чолі із чинним прем‘єром. Однак на її створення знадобиться час.