"Податок на дармоїдів" Конституційний суд Білорусі визнав законним

Акція протесту

Конституційний суд Білорусі визнав законним "податок на дармоїдів", через якого збунтувалися деякі громадяни республіки.

У повідомленні КС країни йдеться, що Конституційний суд прийшов до висновку, що таке правове регулювання ґрунтується на положеннях статей 56 і 133 Конституції і направлене на виконання обов'язку сплачувати законно встановлені податки, збори та інші платежі.

"Сплата податків, зборів та інших платежів є безумовною вимогою держави, що випливає з конституційного обов'язку кожного брати участь у фінансуванні державних витрат (стаття 56 конституції)", - йдеться в рішенні інстанції.

Раніше в ряді міст республіки пройшли протестні акції. Повідомлялося, що в ході протестів були затримані 19 журналістів і блогерів. Більшість з них відпустили через кілька годин.