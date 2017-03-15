Дочка екс-радника Януковича Пола Манафорта підозрює батька у причетності до вбивств на Майдані

Як відомо, минулого місяця хакери зламали листування дочок Манафорта – Андреа і Джесіки за період з жовтня 2012 по вересень 2016 року. Про це повідомляє Independent

В одному з повідомлень Андреа Манафорт написала своїй сестрі: "Не обманюй себе, гроші, які є у нас – це "криваві" гроші".

Видання пише, що Андреа можливо говорить про передбачувану роь свого батька в розстрілі активістів на Майдані в лютому 2014 року.

В іншому повідомленні Андреа написала сестрі: "Ти знаєш, чия стратегія повинна була спровокувати це, відправити цих людей і змусити їх вбити?"

Як сказала адвокат Євгенія Закревська, яка веде справу Небесної сотні, вона сподівається, що Манафорт "роз'яснить звинувачення".