Тіло Кім Чен Нама забальзамували для збереження

Про це розповів журналістам міністр внутрішніх справ Малайзії Ахмад Захід Хаміді. За словами чиновника, для процедури бальзамування тіло було вивезено з центральної лікарні Куала-Лумпура, повідомляє Star.

Влада Малайзії вже підтвердила, що тіло планується передати тільки найближчим родичам Кім Чен Нама, при цьому у сім'ї убитого є не більше трьох тижнів, щоб забрати його. Якщо за цей час від родичів Кіма не надійде звістки, влада вирішуватиме, що робити далі. Можливий варіант з кремацією тіла в Малайзії.

Нагадаємо, Кім Чен Нам був убитий в аеропорту Куала-Лумпура 13 лютого нібито через вплив високотоксичної речовини VX імовірно агентами північнокорейських спецслужб. За підозрою в скоєнні злочину були затримані дві жінки, громадянки Індонезії і В'єтнаму. Їм вже пред'явлено звинувачення. Кілька підозрюваних громадян КНДР все ще знаходяться в розшуку.

Самі затримані заявляють про свою невинність, стверджуючи, що їх найняли для участі в зйомках телевізійного розіграшу. Уряд КНДР також заперечує свою участь в інциденті. У Пхеньяні стверджують, що убита зовсім інша людина, а все, що сталося є провокацією.

Смерть Кім Чен Нама стала причиною дипломатичного скандалу між Малайзією і КНДР.