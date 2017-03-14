Російський спецназ і безпілотники перекинуті до Єгипту, до кордону з Лівією

Російський спецназ і безпілотники перекинуті до Єгипту, до кордону з Лівією

Про це повідомляє агентство Рейтер.

Джерело: Відомості

На авіабазу в західній частині Єгипту прибули 22 спецназівця з Росії. Це агентству Рейтер повідомили дипломатичні джерела Єгипту і США. За їх словами, російські військові знаходяться в ста кілометрах від кордону з Лівією. Як стверджують співрозмовники агентства, спецназ повинен надати бойову підтримку командувачу лівійської армією Халіфі Хафтару, він на початку місяця відступив з ряду нафтоносних районів країни. У тому ж районі, як стверджують співрозмовники Рейтер,  знаходяться і російські безпілотники. Влада Єгипту заявила, що у них в країні іноземних військових немає. Міноборони Росії ситуацію поки не коментує, інформує Ехо Москви.

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