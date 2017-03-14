Туреччина закрила повітряний простір для дипломатичних літаків Нідерландів

Уряд Туреччини прийняв рішення закрити повітряний простір для дипломатичних літаків Нідерландів. Про це заявив заступник прем'єр-міністра Туреччини Нуман Куртулмуш, повідомляє видання Daily Sabah.

"Ми вирішили не допускати в Туреччину голландські дипломатичні рейси", - заявив Нуман Куртулмуш. Він також зазначив, що послу Нідерландів в Туреччині, який зараз перебуває за межами країни на відпочинку, буде повідомлено про неможливість його повернення в Анкару.

Крім того, в уряді Туреччини мають намір скасувати раніше заплановані зустрічі на високому рівні, і пропонувати парламенту скасувати турецький склад міжпарламентської групи дружби з Нідерландам.

Нагадаємо, у Нідерландах поліція не пропустила в турецьке генконсульство міністра Туреччини. За годину до цього Нідерланди відмовили у видачі дозволу на посадку літака міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу.

До турецького генконсульству у Роттердамі вийшли близько 1 тис. осіб з турецькими прапорами, вони висловлювали підтримку турецькій владі. Поліція Нідерландів застосувала водомети для розгону акції протесту проти дій голландської влади щодо турецьких чиновників.

Вранці 12 березня перед генконсульством Нідерландів в Стамбулі поновилася акція протесту проти рішення нідерландського уряду заборонити візити глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу і міністра у справах сім'ї та соціальної політики Фатми Бетуль Саян Кайї для зустрічей з турецької діаспорою.