У Стамбулі впав гелікоптер:5-ро загинуло

Відповідно до свідчення свідків до трагедії призвело зіткнення із телевізійною вежею у районі Бюкчекмеже.

На борту багатоцільового гелікоптера американського виробника Sikorsky знаходилися виконавчий директор компанії Еджзаджібаші Вітра Раша та чотири громадянина Росії.

Доля двох пілотів наразі невідома.

Транспортний засіб впав на одну з двох найважливіших автомагістралей Стамбула Е-5, що призвело до її закриття.