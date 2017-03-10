У Стамбулі впав гелікоптер:5-ро загинуло

У Стамбулі впав цивільний гелікоптер із сімома людьми на борту.

Джерело: Відомості

Відповідно до свідчення свідків до трагедії призвело зіткнення із телевізійною вежею у районі Бюкчекмеже.

На борту багатоцільового гелікоптера американського виробника Sikorsky знаходилися виконавчий директор компанії Еджзаджібаші Вітра Раша та чотири громадянина Росії.

Доля двох пілотів наразі невідома.

Транспортний засіб впав на одну з двох найважливіших автомагістралей Стамбула Е-5, що призвело до її закриття.

Читайте в рубриці

Всі новини рубрики

Стрічка новин

Loading...