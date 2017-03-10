У Стамбулі впав гелікоптер:5-ро загинуло
У Стамбулі впав цивільний гелікоптер із сімома людьми на борту.
Відповідно до свідчення свідків до трагедії призвело зіткнення із телевізійною вежею у районі Бюкчекмеже.
На борту багатоцільового гелікоптера американського виробника Sikorsky знаходилися виконавчий директор компанії Еджзаджібаші Вітра Раша та чотири громадянина Росії.
Доля двох пілотів наразі невідома.
Транспортний засіб впав на одну з двох найважливіших автомагістралей Стамбула Е-5, що призвело до її закриття.