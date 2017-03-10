Ретривер розтерзав 10-місячну дівчинку на очах у рідних

4-річний ретривер раптово напав на Мідорі Ясуду 9 березня, коли вона повзала по підлозі квартири перед своїми бабусею і дідусем, які і були власниками собаки, повідомляє Japan Times.

Маленьку негайно відправили на швидкій в лікарню, де вона померла через дві години.

Собака в момент нападу був без повідка, як і зазвичай в квартирі. Про причини такої агресивної поведінки тварини не повідомляється.

Дівчинка тільки недавно стала повзати сама. В той день у яслах у неї піднялася температура, і її забрали звідти саме бабуся з дідусем замість матері, яка була на роботі.