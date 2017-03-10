У Таїланді дайвери знайшли останки зниклої туристки

У Таїланді дайвери знайшли людські останки, які, ймовірно, належать зниклій туристці з Росії Валентині Новоженовій.

Про це заявив губернатор провінції Сураттхані. Під час пошуків були обстежені всі найпопулярніші у туристів точки занурення. Поруч були знайдені обривки футболки і окуляри для підводного плавання. Найближчим часом буде проведено генетичну експертизу, повідомляє телеканал Росія 24.

Останній раз туристку бачили 15 лютого на острові Тау, який вона, нібито, збиралася покинути і перебратися на сусідній острів Самуї. В її готельному номері були знайдені предмети, які належать жінці, в тому числі, паспорт і телефон. При цьому не вистачало речей, необхідних для підводного плавання.

9 березня поліція виявила запис камери зовнішнього відеоспостереження одного з місцевих магазинів від 15 лютого. На ній видно, як дівчина проходить повз з ластами в руках. Потім на пляжі знайшли легкий черевик з пари, яка, за деякими даними, належала Новоженовій. Після цього район пошуку росіянки звузився, що і дозволило зробити остаточну знахідку.