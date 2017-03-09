Тисячі аргентинських жінок вийшли на марш проти насильства

Вчора, 8 березня, на вулиці аргентинської столиці Буенос-Айрес вийшли кілька тисяч жінок, щоб висловити свій протест проти насильства і ґендерної дискримінації. Марш був приурочений до Міжнародного жіночого дня.

Учасниці маніфестації, що тримали в руках фотографії убитих або зниклих безвісти жінок, зібралися біля будівлі парламенту Аргентини, звідки пройшли до президентського палацу. В цілому марш пройшов мирно, але після його завершення у будівлі Кафедрального собору Буенос-Айреса група протестуючих підпалила сміття біля огорожі храму і закидала пляшками і камінням поліцейських.

Минула маніфестація - вже масова акція протесту в Буенос-Айресі з початку поточного тижня. Раніше в столиці пройшли марш вчителів, які оголосили страйк через низькі зарплати, і багатотисячна маніфестація протесту проти політики, що проводиться урядом.