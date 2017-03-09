Школяр з Данії відкопав літак часів Другої світової з останками пілота

Батько з сином натрапили на винищувач "Мессершмітт", коли ходили по полю з металодетектором в пошуках старого начиння. Після виявлення фрагментів, схожих на уламки літака, вони позичили у сусіда екскаватор і розкопали яму глибиною сім-вісім метрів, передає "Інтерфакс".

Вони викопали багато землі з металевими уламками, після чого натрапили на кістки і шматки одягу. Чотирнадцятирічний Даніель Крістіансен додав, що знахідка нагадала йому про розповідь діда, за словами якого, в листопаді - грудні 1944 року в цих місцях розбився німецький літак. Сім'я досі не сприймала цю історію всерйоз. На ферму спрямовані сапери, які перевірять, чи немає під землею снарядів.

Історичний музей Північної Ютландії, який курує дослідження, повідомив, що особистість пілота вже встановлена, співробітники музею сподіваються незабаром знайти його родичів для передачі останків.

На думку істориків, винищувач вилетів з тренувальної бази в Ольборзі, розташованої неподалік від ферми. Про це свідчать продовольчі талони в їдальню даної бази, знайдені разом з останками. Також серед уламків опинилися костюм, капелюх, гаманець і три презерватива.