Президент Болівії закликав до повсюдної легалізації коки

Президент Болівії Ево Моралес закликав дозволити вживання листя коки в усьому світі. Раніше болівійський лідер легалізував жування листя кокаїнового куща в своїй країні.

"Наша зона відповідальності в тому, щоб зробити жувальну пасту з коки легальною по всьому світу", - заявив Моралес на церемонії підписання спільної закону про коку.

Згідно з цим законом в найближчому майбутньому в Болівії площа під висадку кокаїнових кущів збільшиться з 12 до 22 тисяч гектарів.

Жування листя коки є давньою традицією корінних жителів Південної Америки - індіанців. За різними даними, від 62% до 67% індіанського населення Болівії жують листя коки. Щоб відстояти право болівійців на вживання коки, Моралес особисто жував листя коки на конференції ООН з наркотиків.

Ево Моралес навіть організував спеціальне свято - Національний день жування листя кокаїнового куща.

Також Моралес вирішив відмовитися від дотримання Єдиної конвенції ООН про наркотики. У січні 2013 року Болівія знову приєдналася до конвенції з уточненням, що в країні офіційно дозволено вирощування кокаїнових кущів і вживання листя коки в ритуальних та медичних цілях.

На думку болівійського лідера, використання коки не має нічого спільного з вживанням кокаїну.