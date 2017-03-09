Конгрес США вводить заборону на співпрацю Пентагону з Росією

Проект закону забороняє військовому відомству країни використовувати бюджетні кошти для укладення угод з російським підприємством "Рособоронекспорт". За цей документ проголосували 371 конгресмен, 48 висловилися проти.

Згідно з текстом законопроекту міністру оборони, а також будь-якій іншій посадовій особі забороняється укладати контракти, давати гранти, а також надавати кредити "Рособоронекспорту".

У документі є обмовка - в разі якщо глава відомства вирішить, що ця співпраця вкрай необхідна для безпеки США, то він зможе скасувати заборону.