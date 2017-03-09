В аеропорту в Китаї автомобіль влетів у натовп пасажирів (відео)

У китайському аеропорту Чанша водій не впорався з керуванням і влетів у натовп пасажирів. Від удару кілька людей буквально розкидало по сторонах.

Один чоловік від зіткнення перелетів через перила і пробив головою скляний дах. Від отриманих травм він помер у лікарні. Ще троє госпіталізовані з різними пораненнями.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, у водія були тільки тимчасові права. За попередньою версією, автомобіль зіткнувся з іншою машиною, після чого втратив керування.

Поліцейські встановлюють всі обставини події.