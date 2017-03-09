У США почали розслідування публікації порталом WikiLeaks документів ЦРУ

Даною справою займаються як служба розвідки, так і ФБР. Вони мають намір дізнатися, як документи потрапили до WikiLeaks, чи причетний до цього кадровий співробітник відомства або контрактник, який працював на ЦРУ. Також спецслужби з'ясовують, чи є у WikiLeaks інші неопубліковані документи.

Президент Дональд Трамп, між тим, «вкрай стурбований» звинуваченнями в розголошенні секретної інформації на Wikileaks.

ЦРУ, за деякими даними, використовувало для прослушки сервери, в назві яких фігурувало слово PocketPutin. Про це йдеться в документах, які публікує портал Wikileaks. Організація стверджує, що в її розпорядженні опинилися матеріали центру кіберрозвідки американського секретного відомства. З них випливає, що ЦРУ створило глобальну систему кіберстеження. Там навчилися зламувати будь-які пристрої, в тому числі айфони і навіть телевізори «Самсунг», і стали перетворювати їх в записуючі прилади. На цю публікацію вже відгукнулися в «Самсунг» та «Еппл». У південнокорейській компанії говорять, що вивчають повідомлення WikiLeaks. У «Еппл» підкреслили, що всі вразливості, про які йдеться в документах, вони усунули. Крім того, звіт WikiLeaks вивчає «Лабораторія Касперського», оскільки в матеріалах йдеться в спробах ЦРУ зламати антивірусні програми. Втім, в компанії запевнили, що всі програми, згадані у звітах, є застарілими.