Російські банки не визнають паспорта ДНР і ЛНР, незважаючи на указ президента

Власники таких паперів не обслуговуються, з'ясував РБК. В Ощадбанку підтвердили, що з такими документами у них зараз неможливо навіть відкрити рахунок. Але в прес-службі «Ощад» відзначили, що це тимчасова проблема, яка незабаром, мовляв, буде вирішена. У лютому Володимир Путін підписав указ про визнання в Росії документів самопроголошених республік на сході України. При цьому самі ці республіки Росія офіційно не визнає.