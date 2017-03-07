Північна Корея запуском ракет відпрацьовувала удар по військових базах США в Японії

Північна Корея запуском ракет відпрацьовувала удар по військових базах США в Японії

Це повідомляє південнокорейське інформагентство Ренхап.

Джерело: Відомості

Північна Корея оголосила, що її ракетні навчання відпрацьовували удар по військових базах США в Японії

Це повідомляє південнокорейське інформагентство Ренхап. Напередодні КНДР провела пуски чотирьох балістичних ракет, три з яких впали у виключній економічній зоні Японії - приблизно в трьохстах кілометрах від берега. Це порушення резолюцій Ради безпеки ООН. Західні країни засудили запуски. 

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