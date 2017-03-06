Потужні підземні поштовхи магнітудою 6,5 струсонули Нову Британію

Геологічна служба США повідомила про землетрус, який стався на території держави Папуа - Нова Гвінея, розташованої в Тихому океані. Магнітуда досягла 6,5.

За попередніми даними, епіцентр підземного поштовху залягав на глибині 28,9 кілометра, в 10 кілометрах від міста Кандріан Нової Британії.

На даний момент інформації про можливі руйнування і жертви землетрусу не надходила.