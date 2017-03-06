Ракетні запуски КНДР не на жарт схвилювали США, Японію і Південну Корею

Як повідомляють ЗМІ, сьогодні вранці Північна Корея провела запуск чотирьох ракет нового типу. Вони впали у виключній економічній зоні Японії.

Першими про запуски КНДР повідомила влада Південної Кореї. Міністерство оборони в даний момент намагається визначити тип ракети.

В Японії найближчим часом відбудеться екстрена нарада Ради національної безпеки. Глава МЗС Японії Фуміо Кисида заявив, що країна буде наполягати на застосуванні санкцій до КНДР.

США також зафіксували ракетний запуск з території КНДР.

У Держдепартаменті США закликали держави використовувати будь-які засоби, щоб дати зрозуміти Північній Кореї, що подальші провокації неприпустимі.

У минулому році КНДР провела два ядерні випробування і більше 20 пусків балістичних ракет. У Мережі були оприлюднені кадри з випробуваннями водневої бомби.