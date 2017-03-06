Уряд Південної Кореї заплатить винагороду за інформацію про правління Кім Чен Ина

Уряд Південної Кореї заплатить винагороду за інформацію про правління Кім Чен Ина

Жителі КНДР, які захочуть поділитися цінною інформацією, зможуть розраховувати на суму близько 860 тисяч доларів.

Джерело: Відомості

Уряд Південної Кореї в чотири рази збільшив розмір винагороди за інформацію про правління Кім Чен Ина.

Про це повідомляє агентство «Йонхап». Жителі КНДР, які захочуть переселитися в Південну Корею і зможуть поділитися цінною інформацією, тепер зможуть розраховувати на суму близько 860 тисяч доларів. У повідомленні наголошується, що мета такого рішення - забезпечити безпеку Південної Кореї.

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