Уряд Південної Кореї заплатить винагороду за інформацію про правління Кім Чен Ина
Жителі КНДР, які захочуть поділитися цінною інформацією, зможуть розраховувати на суму близько 860 тисяч доларів.
Уряд Південної Кореї в чотири рази збільшив розмір винагороди за інформацію про правління Кім Чен Ина.
Про це повідомляє агентство «Йонхап». Жителі КНДР, які захочуть переселитися в Південну Корею і зможуть поділитися цінною інформацією, тепер зможуть розраховувати на суму близько 860 тисяч доларів. У повідомленні наголошується, що мета такого рішення - забезпечити безпеку Південної Кореї.