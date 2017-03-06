Уряд Південної Кореї заплатить винагороду за інформацію про правління Кім Чен Ина

Уряд Південної Кореї в чотири рази збільшив розмір винагороди за інформацію про правління Кім Чен Ина.

Про це повідомляє агентство «Йонхап». Жителі КНДР, які захочуть переселитися в Південну Корею і зможуть поділитися цінною інформацією, тепер зможуть розраховувати на суму близько 860 тисяч доларів. У повідомленні наголошується, що мета такого рішення - забезпечити безпеку Південної Кореї.