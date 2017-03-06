КНДР запустила чотири ракети в бік Японського моря

Про це повідомляє генеральний секретар кабінету міністрів Японії, пишуть ЗМІ.

За даними Південної Кореї, влада КНДР запустили одну невідому ракету. Вона впала в Японське море. У південнокорейському військовому відомстві не виключили, що Північна Корея провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Запуск збігся з проведенням масштабних американо-південнокорейських навчань. У КНДР минулого тижня попередили, що будуть змушені піти на відповідні заходи у зв'язку з цими маневрами.