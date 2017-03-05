У Каліфорнії вогонь охопив мотель з замкненими всередині людьми (відео)

Інцидент стався вдень 5 березня в каліфорнійському місті Вальєхо.

Джерело: Відомості

Велика пожежа охопила будівлю мотелю, розташованого в містечку Вальєхо в Каліфорнії. NBC опублікували в Twitter відео вогненної стихії.

Відзначається, що пожежа сталася в Travel Inn Motel. За даними видання, всередині приміщень можуть перебувати люди, які залишилися замкнені у вогняній пастці.

Співробітники екстрених служб працюють на місці події. В даний момент встановлюються причини загоряння.

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