Журналістка улюбленої передачі Дональда Трампа може стати прес-секретарем держдепартаменту США

Журналістка улюбленої передачі Дональда Трампа може стати прес-секретарем держдепартаменту США

Журналістка телеканалу Fox News Хізер Нойєрт призначена на посаду прес-секретаря держдепартаменту США.

Джерело: Відомості

Як повідомляє Блумберг з посиланням на обізнані джерела, 47-річна Нойєрт -ведуча однієї з улюблених передач президента Дональда Трампа «Fox & Friends» - прийняла пропозицію на цьому тижні. Офіційно рішення ще не оголошено.

Раніше повідомлялося, що регулярні брифінги держдепу США, припинені незадовго до інавгурації нового президента, відновляться 6 березня.

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