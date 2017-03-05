Журналістка улюбленої передачі Дональда Трампа може стати прес-секретарем держдепартаменту США

Як повідомляє Блумберг з посиланням на обізнані джерела, 47-річна Нойєрт -ведуча однієї з улюблених передач президента Дональда Трампа «Fox & Friends» - прийняла пропозицію на цьому тижні. Офіційно рішення ще не оголошено.

Раніше повідомлялося, що регулярні брифінги держдепу США, припинені незадовго до інавгурації нового президента, відновляться 6 березня.