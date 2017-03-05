В Єгипті заарештовано 12 бойовиків, підозрюваних у підготовці терактів

У Єгипті заарештовано 12 бойовиків, підозрюваних у підготовці великої атаки в центральній частині Синайського півострова.

Затримання відбулося в ході рейду, бойовики були виявлені в таємному притулку, передає агентство Синьхуа. Як уточнюється в заяві представника єгипетської армії, терористи планували напад на співробітників сил безпеки. В ході рейду також конфісковані 12 телефонів і сім автомобілів.

Єгипет вже більше двох років веде антитерористичну операцію на півночі Синайського півострова, де у важкодоступних районах влаштувалися екстремістські угруповання. За цей час в регіоні від дій терористів загинули і постраждали сотні поліцейських і військовослужбовців.