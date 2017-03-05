У Сомалі від голоду за дві доби загинули понад 110 осіб

Про це повідомляє Рейтер.

За словами прем'єр-міністра, «склалася складна ситуація для сільгоспвиробників. Деякі люди постраждали від голоду і розладів шлунково-кишкового тракту».

У лютому в дитячому фонді ООН ЮНІСЕФ повідомили, що посуха в Сомалі може призвести до голодування 270 тисяч дітей. За даними агентства, в 2011 році від голоду в країні загинули більше 260 тисяч чоловік.

Ситуація також ускладнюється триваючими зіткненнями між урядовою армією і сомалійськими ісламістами з руху аш-Шабаб.