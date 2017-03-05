Дружина Франсуа Фійона Пенелопа закликала чоловіка залишатися у передвиборній гонці

Дружина кандидата в президенти Франції від партії «Республіканці» Франсуа Фійона Пенелопа закликала чоловіка залишатися в передвиборній гонці і «йти до кінця». Про це вона розповіла в інтерв'ю газеті «Журналь дю діманш». Вона також наполягає, що її робота в якості парламентського помічника чоловіка не була фіктивною. «Йому потрібен був хтось, щоб виконувати його завдання». Якби цього не робила вона, він платив би комусь іншому, каже Пенелопа.

Напередодні «Журналь дю діманш» опублікував результати соціологічного опитування, проведеного Французьким інститутом вивчення громадської думки. Вони свідчать, що понад 70% жителів країни виступає за зняття кандидатури Фійона з президентських виборів.