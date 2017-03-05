Південна Корея продовжує протестувати за звільнення президента

В Сеулі відбулася традиційна суботня маніфестація проти президента країни Пак Кин Хе. Цього разу на вулиці столиці Південної Кореї вийшли близько мільйона людей. Вони вимагають відставки президента, яка обіймає цю посаду рівно 4 роки, у зв‘язку з корупційним скандалом, в якому фігурує її подруга Чхве Сун Сіль.

“Я прийшов висловити невдоволення президентом, котра замилювала очі людям брехнею. Та я за те, аби Конституційний суд таки ухвалив імпічмент,” – каже учасник протесту.

“Було б краще, якби нічого з цього не відбувалося, але, враховуючи ситуацію, політична обізнаність людей посилилася, і їм надали можливість обирати майбутній політичний вектор,” – говорить інший учасник сеульської ходи.

Чи ухвалить суд імпічмент президента стане відомо в середині березня. В такому разі дострокові вибори відбудуться протягом 60 днів, інформує Євроньюс.

Главу держави звинувачують у співпраці з подругою, котра підкориговувала виступи президента, впливала на роботу уряду та примушувала великі корпорації, приміром Samsung, вкладати кошти в її неурядові фонди.