Фійон втрачає підтримку однопартійців

Кандидат у президенти Франції від правоцентристів Франсуа Фійон після корупційного скандалу стрімко втрачає підтримку однопартійців. Очільник його передвиборчого штабу Патрік Стефаніні заявив, що залишає цю посаду і навіть порадив Фійону зняти свою кандидатуру. Раніше про свою відмову підтримати Фійона оголосили інший впливові партійці Брюно Ле Мер та Тьєррі Солер.

Проти Фійона, якого донедавна вважали фаворитом цих президентських перегонів, порушено кримінальну справу через підозру у фіктивному працевлаштуванні своєї дружини на держслужбу.

Сам кандидат відмовляється залишати кампанію і називає звинувачення проти себе “замовним політичним вбивством”.

За останніми опитуваннями громадської думки, Франсуа Фійон не виходить навіть у другий тур виборів.