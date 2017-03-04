Китай планує збільшити військові витрати в 2017 році на 7%

Влада Китаю повідомила, що має намір збільшити військові витрати на 7%.

За словами офіційного представника Всекитайських зборів народних представників Фу Ін, в 2017 році військовий бюджет країни збільшиться на 7%, а частка витрат на оборону складе 1,3% від ВВП Китаю.

Вона зазначила, що влада сформувала військовий бюджет, виходячи з економічного розвитку країни. Китай, підкреслила чиновниця, перш за все, приймає дане рішення заради державної безпеки.

Нагадаємо, що за 2016 рік Китай здійснив 22 запуски. Серед них був старт космічного корабля "Шеньчжоу-11", який доставив двох тайконавтів на станцію "Тяньгун-2".