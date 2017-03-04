Європарламент хоче запровадити візи для громадян США

Європейська комісія пообіцяла взяти до уваги резолюцію Європарламенту, що закликає запровадити візи для громадян США.

У четвер європарламентарі проголосували за таке рішення у відповідь на відмову американської адміністрації надати безвізовий в‘їзд громадянам п‘яти країн-членів ЄС – Болгарії, Хорватії, Кіпру, Польщі та Румунії.

Резолюція Європарламенту має характер рекомендації, тому про зміну правил наразі не йдеться.

“Єврокомісар у справах міграції Дімітріс Аврамопулос був у США 8 лютого, аби вкотре спробувати домогтися повністю симетричного візового режиму зі США. Наша позиція не змінилася, ми будемо продовжувати конструктивний діалог,” – сказав речник Єврокомісії Маргарітіс Шинас.

Наразі громадяни США їздять без віз до усіх країн ЄС.

Депутати рекомендують Єврокомісії призупинити безвізовий режим зі США на шість місяців, якщо протягом року Вашингтон не погодиться з принципом повної безвізової взаємності.

Європарламент має отримати офіційну реакцію Єврокомісії на свою рекомендацію протягом двох місяців.