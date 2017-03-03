Кандидат в президенти Франції Франсуа Фійон може відмовитися від участі у виборах

Кандидат від партії «Республіканці» може зняти свою кандидатуру з виборів, якщо намічений на неділю мітинг його прихильників виявиться невдалим. Про це пише видання Politico з посиланням на оточення Франсуа Фійона.

В останні дні стан політика погіршився, а його команду покинули кілька людей. Останнім вирішив піти прес-секретар Фійона Тьєррі Солер. Крім того, на цьому тижні від підтримки кандидата вирішили відмовитися центристи з Союзу демократів і незалежних.

Раніше Фійон оголосив, що отримав повістку в суд на 15 березня для пред'явлення йому звинувачення. Він заявив, що готовий постати перед судом, але не зніме свою кандидатуру з виборів. За даними газети Le Parisien, в будинку у кандидата провели обшуки співробітники Центрального управління по боротьбі з корупцією. Фійона підозрюють у фіктивному працевлаштуванні на роботу в парламент своєї дружини. Сам політик всі звинувачення заперечує, наполягаючи, що його дружина законно отримувала гроші за свою роботу.

Президентські вибори у Франції відбудуться в два тури - 23 квітня і 7 травня. До недавнього часу Фійон входив в число фаворитів президентських перегонів.