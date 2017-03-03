Турист, який зник під час плавання в Таїланді, знайдений живим у відкритому морі через добу (фото)

Чоловік добу провів у відкритому морі. Як з'ясувалося, напередодні він із трьома друзями займався сноркелінгом в районі острова Рача Ной. Усіх чотирьох під час пірнання підхопила могутня підводна течія, в результаті вони випустили один одного з виду. Трьох туристів визволили відразу, проте пошуки останнього затягнулися.

Лише через добу російського туриста виявили у відкритому морі. В даному випадку, екстремала, як виключення, почали шукати відразу після зникнення.