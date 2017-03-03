У Греції на протестну акцію вийшли медики

Протестувальники спалили свою форму у будівлі міністерства охорони здоров'я. Вони виступають проти дії заходів жорсткої економії. За їх словами, це призвело до погіршення умов праці і втрати робочих місць. Після цього колона попрямувала до офіційної резиденції прем'єр-міністра, інформують місцеві ЗМІ. Поліцейський кордон заблокував вхід в будівлю і демонстранти почали кидатися підручними предметами в правоохоронців.