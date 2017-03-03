Ще двоє радників передвиборного штабу Трампа заявили що зустрічалися з російським послом

Як пише USA Today, їх контакт з послом Росії Сергієм Кисляком відбувся в минулому році в рамках конференції Фонду спадщини на полях загальнонаціонального з'їзду Республіканської партії. А The New York Times пише, що з послом Сергієм Кисляком в грудні минуло року зустрічалися колишній помічник з нацбезпеки Майкл Флінн і зять глави Білого дому Джаред Кушнер. Зустріч, за інформацією видання, проходила в хмарочосі «Трамп-тауер» на Манхеттені.