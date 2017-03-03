У Туреччині протестують проти змін в Конституцію
У Туреччині стартувала кампанія проти змін конституції, голосувати щодо яких країна буде на референдумі 16 квітня.
Агітацію запустила прокурдська Демократична партія народів, двоє засновників якої нині перебувають під арештом. Це друга найбільша в країні опозиційна політична сила, яку офіційна Анкара звинувачує у зв‘язках з Робітничою партію Курдистану, що визнана терористичним угрупованням.
Представники партії влаштували три зібрання – у Стамбулі, Ізмірі та Діярбакирі – столиці турецького Курдистану.
“Незалежно від того, хто перебуває при владі і наскільки це демократичний лідер, за таких обставин можна втратити контроль. Саме тому наші побоювання стосуються не лише президентства Ердогана”, – зазначила прихильниця партії Фатош Бінас.
Реформа конституції, серед іншого, передбачає запровадження в Туреччині президентської форми правління. Посаду прем‘єра буде скасовано. Опозиція побоюється, що внаслідок цього чинний лідер Реджеп Таїп Ердоган зацементує владу у своїх руках. Зокрема, він зможе залишатися на посаді до 2029 року.