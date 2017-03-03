У Туреччині протестують проти змін в Конституцію

Агітацію запустила прокурдська Демократична партія народів, двоє засновників якої нині перебувають під арештом. Це друга найбільша в країні опозиційна політична сила, яку офіційна Анкара звинувачує у зв‘язках з Робітничою партію Курдистану, що визнана терористичним угрупованням.

Представники партії влаштували три зібрання – у Стамбулі, Ізмірі та Діярбакирі – столиці турецького Курдистану.

“Незалежно від того, хто перебуває при владі і наскільки це демократичний лідер, за таких обставин можна втратити контроль. Саме тому наші побоювання стосуються не лише президентства Ердогана”, – зазначила прихильниця партії Фатош Бінас.

Реформа конституції, серед іншого, передбачає запровадження в Туреччині президентської форми правління. Посаду прем‘єра буде скасовано. Опозиція побоюється, що внаслідок цього чинний лідер Реджеп Таїп Ердоган зацементує владу у своїх руках. Зокрема, він зможе залишатися на посаді до 2029 року.