Генпрокурор США визнав, що зустрічався з російським послом і говорив про Україну

Президент США Дональд Трамп підтримав рішення свого генпрокурора Джеффа Сешнза, який самоусунувся від розслідування ФБР щодо можливого втручання Росії у минулорічну передвиборчу кампанію в країні.

Трамп назвав Сешнза “чесною людиною” і заявив, що їхні політичні опоненти-демократи займаються полюванням на відьом.

Скандал навколо генпрокурора спалахнув через інформацію про його зустрічі з російським послом у США під час передвиборчих перегонів.

“Мої співробітники порадили мені взяти самовідвід. Вони сказали, що оскільки я брав участь у передвиборчій кампанії, то я не можу брати участь у жодному розслідуванні, яке стосується цієї кампанії. Я вивчив правила і взяв до уваги їхню оцінку,” – заявив генпрокурор.

Раніше на пряме запитання щодо контактів з російським посольством Сешнз заперечував факт зустрічей, однак згодом визнав, що бачився з послом Сєрґєєм Кісляком, однак говорив не про передвиборчу кампанію, а про тероризм та ситуацію в Україні. За словами Сешнза, дискусія про Україну була досить напруженою.