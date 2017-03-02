Жителям КНДР розкажуть про смерть Кім Чен Нама за допомогою повітряних куль

У листівках буде розказано про обставини смерті в Малайзії зведеного брата верховного лідера КНДР.

У листівках також будуть надруковані фотографії останніх хвилин життя Кім Чен Нама. На них він сидить без свідомості на стільці в аеропорту, повідомляє Star.

У тексті листівок, які планується відправити через кордон в середині березня, Кім Чен Ин буде названий "дияволом, який убив свого брата" через побоювання в тому, що той зможе зазіхнути на його владу в Північній Кореї.

Одночасно повідомляється, що влада Малайзії планує депортувати затриманого за підозрою в участі у вбивстві Кім Чен Нама громадянина КНДР Лі Енг Чоля. Доказів проти нього недостатньо, проте депортація буде здійснена, оскільки у корейця немає документів, які обгрунтовують його проживання в країні, також інформує Star.

Нагадаємо, Кім Чен Нам був убитий в аеропорту Куала-Лумпура 13 лютого за допомогою високотоксичної речовини ймовірно агентами північнокорейських спецслужб. За підозрою в його вбивстві затримано двох жінок, громадянок Індонезії і В'єтнаму, яким вже пред'явлено звинувачення. Ще четверо громадян КНДР знаходяться в розшуку.

Самі затримані заперечують свою провину, заявляючи, що їх найняли для зйомок телевізійного розіграшу.