Жителям КНДР розкажуть про смерть Кім Чен Нама за допомогою повітряних куль

Жителям КНДР розкажуть про смерть Кім Чен Нама за допомогою повітряних куль

Південнокорейські активісти планують запустити на територію КНДР мільйони повітряних куль з листівками.

Джерело: Відомості

У листівках буде розказано про обставини смерті в Малайзії зведеного брата верховного лідера КНДР.

У листівках також будуть надруковані фотографії останніх хвилин життя Кім Чен Нама. На них він сидить без свідомості на стільці в аеропорту, повідомляє Star.

У тексті листівок, які планується відправити через кордон в середині березня, Кім Чен Ин буде названий "дияволом, який убив свого брата" через побоювання в тому, що той зможе зазіхнути на його владу в Північній Кореї.

Одночасно повідомляється, що влада Малайзії планує депортувати затриманого за підозрою в участі у вбивстві Кім Чен Нама громадянина КНДР Лі Енг Чоля. Доказів проти нього недостатньо, проте депортація буде здійснена, оскільки у корейця немає документів, які обгрунтовують його проживання в країні, також інформує Star.

Нагадаємо, Кім Чен Нам був убитий в аеропорту Куала-Лумпура 13 лютого за допомогою високотоксичної речовини ймовірно агентами північнокорейських спецслужб. За підозрою в його вбивстві затримано двох жінок, громадянок Індонезії і В'єтнаму, яким вже пред'явлено звинувачення. Ще четверо громадян КНДР знаходяться в розшуку.

Самі затримані заперечують свою провину, заявляючи, що їх найняли для зйомок телевізійного розіграшу. 

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