У Франції поміщена під варту дружина кандидата в президенти Франсуа Фійона

У Франції поміщена під варту дружина кандидата в президенти Франсуа Фійона

Про це повідомляє французьке видання Медіапар, з посиланням на обізнані джерела.

Джерело: Відомості

Наприкінці січня прокуратура почала розслідування у відношенні Пенелопи Фійон, яка, за деякими даними, протягом декількох років фіктивно працювала помічником чоловіка в Національних зборах. За свою роботу вона отримала близько 500 тисяч євро.

У зв'язку з розслідуванням повістку до суду отримав і сам Фійон. Сьогодні кандидат без пояснення причин скасував кілька передвиборних заходів. 

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