У Франції поміщена під варту дружина кандидата в президенти Франсуа Фійона

Наприкінці січня прокуратура почала розслідування у відношенні Пенелопи Фійон, яка, за деякими даними, протягом декількох років фіктивно працювала помічником чоловіка в Національних зборах. За свою роботу вона отримала близько 500 тисяч євро.

У зв'язку з розслідуванням повістку до суду отримав і сам Фійон. Сьогодні кандидат без пояснення причин скасував кілька передвиборних заходів.